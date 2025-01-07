Первым урожаем похвастались на антарктической станции Восток

На антарктической станции Восток похвастались первым урожаем. Полярники собрали огурцы и свежую зелень. Уникальными кадрами делятся в телеграм-канале ЛЕД исследователи Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

На станции также началась первая полярная ночь, которая продлится до конца августа. Это период, когда Солнце более 24 часов не появляется из-за горизонта. Сейчас там работают ученые 71-й Российской антарктической экспедиции. Она стартовала 5 ноября прошлого года из Петербурга.

На научно-экспедиционном судне "Академик Фёдоров" участники прошли через три океана – Атлантический, Индийский и Южный – 15 тыс. километров. К берегам Антарктиды борт доставил персонал и более 2 тонн груза. В планах – 47 комплексных исследований.

В этом сезоне мы сосредоточимся на получении новых данных и наблюдений, которые помогут лучше понять климатические процессы в мире. Александр Макаров, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института

Фото и видео: Телеграм / ЛЕД (Денис Мельников, ААНИИ)

