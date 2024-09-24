Российский путешественник Федор Конюхов встретил амурского тигра во время экспедиции в Приморье. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Экспедиция Конюхова началась 18 сентября с горы Брат в Находке. Она продлится до 29 сентября. Конюхов опубликовал видео, снятого в ночное время суток. На кадрах можно увидеть амурского тигра, освещаемого светом фонаря.
Вот нашли в лесу такую красивую кошку.
Федор Конюхов, путешественник
Ранее мы сообщали, что капибарам Ленинградского зоопарка обновили вольер.
Видео: Telegram / Федор Конюхов
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