Путешественник опубликовал видео, снятого в ночное время суток.

Российский путешественник Федор Конюхов встретил амурского тигра во время экспедиции в Приморье. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Экспедиция Конюхова началась 18 сентября с горы Брат в Находке. Она продлится до 29 сентября. Конюхов опубликовал видео, снятого в ночное время суток. На кадрах можно увидеть амурского тигра, освещаемого светом фонаря.

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Видео: Telegram / Федор Конюхов