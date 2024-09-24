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Конюхов встретил амурского тигра во время экспедиции в Приморье

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Путешественник опубликовал видео, снятого в ночное время суток.

Российский путешественник Федор Конюхов встретил амурского тигра во время экспедиции в Приморье. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Экспедиция Конюхова началась 18 сентября с горы Брат в Находке. Она продлится до 29 сентября. Конюхов опубликовал видео, снятого в ночное время суток. На кадрах можно увидеть амурского тигра, освещаемого светом фонаря.

Вот нашли в лесу такую красивую кошку.

Федор Конюхов, путешественник

Ранее мы сообщали, что капибарам Ленинградского зоопарка обновили вольер.

Видео: Telegram / Федор Конюхов

Теги: амурский тигр, приморье, федор конюхов, экспедиция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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