Экспедиция Russian Ocean Way завершилась в Кронштадте

28 февраля 2023 года путешественники пересекли Тихий океан, где их судно потерпело крушение.

Участники экспедиции Russian Ocean Way, Евгений Ковалевский и Станислав Березкин, завершили своё кругосветное путешествие 6 ноября, пройдя 35 тысяч морских миль и посетив 32 страны. За три с половиной года они столкнулись с двумя кораблекрушениями и нападением акул.

Экспедиция началась 1 июля 2021 года из Кронштадта по маршрутам, которые когда-то проходили знаменитые русские исследователи Иван Крузенштерн, Фёдор Литке и Фаддей Беллинсгаузен.

28 февраля 2023 года путешественники пересекли Тихий океан, где их судно потерпело крушение. Они продолжили плавание на надувном парусном катамаране, но в сентябре 2023 года на него напали акулы. Экипажу удалось выжить, но они потеряли судно и оборудование. В Австралии меценат предоставил им твёрдый парусник, на котором они смогли завершить своё путешествие.