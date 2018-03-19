В Ленобласти проведут историко-культурную экспертизу комплекса Транзундского редута

Тоже самое планируется сделать с некоторыми остатками линии Маннергейма.

В Ленобласти планируется провести историко-культурную экспертизу комплекса Транзундского редута (Выборгский район, остров Высоцкий). Тоже самое намечено сделать и с некоторыми остатками сооружений линии Маннергейма. Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа региона.

В настоящее время как редут, так и оборонительные сооружения имеют статус выявленных объектов культурного наследия. Во время работ предполагается определить их ценность. Конечная цель – определить целесообразно ли включение этих объектов в единый госреестр объектов культурного наследия. Для этого и намечено их всестороннее исследование.

На изыскания может быть выделено до 5,15 млн рублей.

Начало истории Транзундского редута было положено во времена Северной войны со Швецией, потом укрепления неоднократно перестраивались. Так, во второй половине 19-го века крепость сделали мощным комплексом, но вскоре сооружения устарели, и к Первой мировой крепость уже потеряла свое значение.

Что касается линии Маннергейма, то эта созданная финнами между мировыми войнами полоса, ставшая основным местом войны между СССР и Финляндией в 1939-1940 годах, в особом представлении не нуждается. В документации закупки говорится о ее объектах в Приозерском районе, поставленных на учет актом № 65/д от 15 января 2005 года.

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Фото: Википедия