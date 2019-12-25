На раскопках в Великом Новгороде нашли самую старую счетную бирку Северной Руси

Уникальную находку обнаружили археологи из Петербурга.

Археологи из петербургского Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) в ходе раскопок Рюрикова городища в Великом Новгороде обнаружили древнерусскую счетную деревянную бирку. Ее датировка (конец IX века) позволяет считать, что это самый ранний из известных подобных предметов на территории Северной Руси. Об этом сообщает пресс-служба археологического учреждения.

Деревянные бирки использовались на территории Европы, начиная с античного времени. Они были широко распространены и среди жителей Древней Руси. Их использовали для подсчета и учета совершенно разных товаров: коробов зерна, бочонков меда, поголовий скота и др.

В Новгороде, где экономика зависела от пушной торговли, при помощи бирок считали шкурки пушных зверей, скрепленных по 40 штук. Некоторые детали подсчета известны по письменным источникам.

Бирка была обнаружена практически на самом дне древнего рва Рюрикова городища. Это деревянная толстая планка длиной 26,5 см, трехгранная в сечении. По гребням ее граней нанесены зарубки, на плоских частях – насечки, делящие ряд зарубок на отделы. Предмет находится в хорошем состоянии, он лишь немного обломан с одного края.

Ранее мы писали, что археологи из Петербурга проведут раскопки культурного слоя 14-17 веков в крепости Ивангорода.

Фото: ВКонтакте / Институт истории материальной культуры РАН