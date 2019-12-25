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В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты
Сегодня, 10:59
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В КЧР ликвидировали боевиков, готовивших теракты

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Силовики нейтрализовали двух бандитов, прячущихся в горах.

В Карачаево-Черкесии представители Национального антитеррористического комитета ликвидировали боевиков, готовивших теракты. Известно, что силовики нейтрализовали двух подозреваемых в горном массиве. Ранее спецслужбы получили наводку о том, что преступники прячутся в регионе.

Получена информация о скрывающихся лицах, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности. В результате ... на одном из участков горно-лесистой местности были обнаружены и блокированы двое бандитов.

пресс-релиз НАК

Власти региона ввели на участке режим проведения контртеррористической операции. Силовики предложили бандитам сложить оружие и сдаться правоохранительным органам. В ответ террористы начали стрелять по представителям закона. Силовикам пришлось открыть огонь на поражение.

В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу РФ.

Фото: Piter.tv
 

Теги: карачаево-черкессия, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Криминальные происшествия, Новости России,

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