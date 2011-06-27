В Йоханнесбурге при взрыве пострадал по меньшей мере 41 человек. Об этом сообщает местный портал News24.
Инцидент произошел 19 июля в центральном деловом районе столицы ЮАР. По предварительной версии, в городе взорвался газопровод. В результате инцидента частично обрушилась дорога. Среди пострадавших двое находятся в критическом состоянии, девять человек получили тяжелые ранения. Информации о погибших нет
Ранее мы сообщали, что в центре Афин взорвалась бомба.
Видео: Telegram / РИА Новости
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