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В Йоханнесбурге при взрыве пострадал по меньшей мере 41 человек

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По предварительнйо версии, в городе взорвался газопровод.

В Йоханнесбурге при взрыве пострадал по меньшей мере 41 человек. Об этом сообщает местный портал News24.

Инцидент произошел 19 июля в центральном деловом районе столицы ЮАР. По предварительной версии, в городе взорвался газопровод. В результате инцидента частично обрушилась дорога. Среди пострадавших двое находятся в критическом состоянии, девять человек получили тяжелые ранения. Информации о погибших нет

Ранее мы сообщали, что в центре Афин взорвалась бомба.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: взрыв, газопровод, йоханнесбург, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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