Вторую бомбу обезвредили управляемым взрывом.

В центре Афин взорвалась бомба. Об этом сообщает общественное греческое телевидение ERT.

Инцидент произошел сегодня, 13 июля, возле здания Великой масонской ложи Греции. Перед инцидентом поступил звонок с предупреждением о взрыве. Также сообщалось о второй бомбе, которую обезвредили управляемым взрывом.

Пострадавших в результате взрыва первой бомбы нет. Пожарные потушили возгорание возле здания.

Ранее мы сообщали, что на химическом заводе на востоке Китая произошел взрыв.

Видео: YouTube / ЭРТ СА