В центре Афин взорвалась бомба. Об этом сообщает общественное греческое телевидение ERT.
Инцидент произошел сегодня, 13 июля, возле здания Великой масонской ложи Греции. Перед инцидентом поступил звонок с предупреждением о взрыве. Также сообщалось о второй бомбе, которую обезвредили управляемым взрывом.
Пострадавших в результате взрыва первой бомбы нет. Пожарные потушили возгорание возле здания.
Ранее мы сообщали, что на химическом заводе на востоке Китая произошел взрыв.
Видео: YouTube / ЭРТ СА
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