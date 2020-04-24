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В центре Афин взорвалась бомба

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Вторую бомбу обезвредили управляемым взрывом.

В центре Афин взорвалась бомба. Об этом сообщает общественное греческое телевидение ERT.

Инцидент произошел сегодня, 13 июля, возле здания Великой масонской ложи Греции. Перед инцидентом поступил звонок с предупреждением о взрыве. Также сообщалось о второй бомбе, которую обезвредили управляемым взрывом.

Пострадавших в результате взрыва первой бомбы нет. Пожарные потушили возгорание возле здания.

Ранее мы сообщали, что на химическом заводе на востоке Китая произошел взрыв.

Видео: YouTube / ЭРТ СА

Теги: афины, бомба, взрыв
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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