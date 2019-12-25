Ужесточенные меры продлятся две недели. Они могут быть продлены.

В Израиле ужесточат карантин на фоне роста случаев COVID-19. Об этом сообщили журналисты из издания Jerusalem Post. В СМИ отметили, что усиление ограничений утверждено утром 24 сентября правительством. Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху говорил о том, что ужесточенный карантин начнет действовать с 25 сентября.

Иерусалим вернется к более мягким мерам только в том случае, если показатели новых зараженных коронавирусом значительно снизятся. Ужесточенные меры продлятся две недели и будут действовать минимум до 9 октября.

Напомним, что за последние сутки Минздрав Израиля зафиксировал рекордные семь тысяч инфицированных. С начало пандемии количество зараженных достигло 200 тысяч по стране. С прошлой пятницы в силу вступил общенациональный карантин, который запланирован на три недели с дальнейшей возможностью продления.

Глава Пентагона пообещал укреплять военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке.