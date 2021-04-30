В Израиле сообщили о погибших при давке на празднике Лаг ба-Омер

На горе Мерон обрушилась зрительская трибуна.

В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике Лаг ба-Омер. Об этом сообщили местные журналисты из издания "Гаарец". Трагедия зафиксирована на горе Мерон в Галилее в ночь на 30 апреля. На мероприятии собралось более сотни тысяч паломников. Это привело к обрушению трибун.

К сожалению, есть погибшие. 38 человек находятся в критическом состоянии и все еще на месте происшествия, 6 человек в критическом состоянии были эвакуированы. 18 человек тяжело ранены, два человека раненых в средней степени тяжести. Ави Маркус, экстренная медицинская служба "Маген Давид Адом"

В издании "Гаарец" уточнили, что жертвами инцидента стали 38 человек. Ранее заявлялось только о более чем 50 пострадавших и 20 из них якобы находились в критическом состоянии. The Jerusalem Post сообщает о 44 погибших. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших. Он призвал сограждан молиться о выздоровлении раненых.

Нетаньяху приказал армии Израиля сохранять готовность на границе с Газой.

Видео: TG / Военный Обозреватель