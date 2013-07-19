Предполагаемых убийц жительницы Ижевска нашли мертвыми в Татарстане

Один из подозреваемых убил подельника, а затем свел счеты с жизнью.

В Татарстане нашли тела двух мужчин, которые ранее были объявлены в розыск по подозрению в убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по республике Татарстан.

По данным следствия, мужчины были причастны к убийству общей знакомой в Ижевске. Во время розыскных мероприятий было выяснено, что они скрываются в деревне Мукшур Агрызского района, где жил отец одного из подозреваемых. Когда оперативники прибыли на предполагаемое место, то один из мужчин убил соучастника, а затем покончил с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта.

Фото: Piter.tv