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Предполагаемых убийц жительницы Ижевска нашли мертвыми в Татарстане
Сегодня, 13:58
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phil_k

Предполагаемых убийц жительницы Ижевска нашли мертвыми в Татарстане

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Один из подозреваемых убил подельника, а затем свел счеты с жизнью.

В Татарстане нашли тела двух мужчин, которые ранее были объявлены в розыск по подозрению в убийстве женщины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по республике Татарстан.

По данным следствия, мужчины были причастны к убийству общей знакомой в Ижевске. Во время розыскных мероприятий было выяснено, что они скрываются в деревне Мукшур Агрызского района, где жил отец одного из подозреваемых. Когда оперативники прибыли на предполагаемое место, то один из мужчин убил соучастника, а затем покончил с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее мужчина в Техасе устроил стрельбу у терминала аэропорта.

Фото: Piter.tv

Теги: агрызский район, ижевск, мукшур, татарстан, убийство
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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