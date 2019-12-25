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В Ленобласти нашли труп пациента психоневрологического интерната с ножевым ранением
Сегодня, 11:18
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Alena_Zinovieva

В Ленобласти нашли труп пациента психоневрологического интерната с ножевым ранением

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По подозрению в совершении преступления задержали приятеля умершего.

В Волховском районе Ленобласти расследуют убийство пациента психоневрологического интерната. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону.

Труп 41-летнего мужчины нашли 21 апреля в коридоре медучреждения. На теле обнаружили признаки насильственной смерти.

В ходе следствия удалось выяснить, что мужчина поссорился с пьяным приятелем во время застолья и получил удар ножом. От полученной травмы потерпевший скончался.

Подозреваемого в убийстве задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее мы писали, что вдову убитого вице-губернатора Маневича признали банкротом.

Фото: pixabay.com

Теги: труп, убийство
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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