В Ленобласти нашли труп пациента психоневрологического интерната с ножевым ранением

В Волховском районе Ленобласти расследуют убийство пациента психоневрологического интерната. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону.
Труп 41-летнего мужчины нашли 21 апреля в коридоре медучреждения. На теле обнаружили признаки насильственной смерти.
В ходе следствия удалось выяснить, что мужчина поссорился с пьяным приятелем во время застолья и получил удар ножом. От полученной травмы потерпевший скончался.
Подозреваемого в убийстве задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Ранее мы писали, что вдову убитого вице-губернатора Маневича признали банкротом.
Фото: pixabay.com
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