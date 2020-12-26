Вдову убитого вице-губернатора Маневича признали банкротом

Вице-губернатора Михаила Маневича убили 18 августа 1997 года на углу Невского и Рубинштейна.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал обоснованными требования признать банкротом вдову вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича.

Такое решение суд вынес в рамках иска ООО "Невские магистрали", инициатор –финансовый управляющий предпринимателя-банкрота Сергея Курочкина. Сумма долга превысила 30 миллионов рублей.

В феврале сын Михаила Маневича Артем также был признан банкротом после иска со стороны Сергея Курочкина. Его долг превысил 33 миллиона рублей.

Вице-губернатора Михаила Маневича убили 18 августа 1997 года на углу Невского и Рубинштейна. Снапер выстрелил в него пять раз, он скончался по дороге в больницу. Убийство до сих пор не удалось раскрыть.

В феврале в Петербурге пропал юрист, занимавшийся о банкротстве компании байкера Ермолаева.

Фото: Piter.tv