Вдову убитого вице-губернатора Маневича признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал обоснованными требования признать банкротом вдову вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича.
Такое решение суд вынес в рамках иска ООО "Невские магистрали", инициатор –финансовый управляющий предпринимателя-банкрота Сергея Курочкина. Сумма долга превысила 30 миллионов рублей.
В феврале сын Михаила Маневича Артем также был признан банкротом после иска со стороны Сергея Курочкина. Его долг превысил 33 миллиона рублей.
Вице-губернатора Михаила Маневича убили 18 августа 1997 года на углу Невского и Рубинштейна. Снапер выстрелил в него пять раз, он скончался по дороге в больницу. Убийство до сих пор не удалось раскрыть.
В феврале в Петербурге пропал юрист, занимавшийся о банкротстве компании байкера Ермолаева.
Фото: Piter.tv
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