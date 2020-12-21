В Петербурге пропал юрист, занимавшийся о банкротстве компании байкера Ермолаева

Исчезнувший 3 февраля юрист оказался частью плана полицейских по задержанию заказчика убийства.

В пятницу, 5 февраля, в Петерурге задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в организации убийства по найму юриста Станислава Чеснокова, пропавшего на днях, сообщила "Фонтанка". Чесноков находился под контролем полиции.

Задержанный обещал пять тысяч долларов за ликвидацию специалиста. Полицейский под прикрытием киллера вышел на связь, заказчик предоставил "исполнителю" пистолет с глушителем и две обоймы. Подозреваемый, как выяснилось позже, был признан банкротом в 2019 году – основным видом деятельности ИП была обработка телефонных вызовов, а также вспомогательные услуги для бизнеса, деятельность гостиниц и турагентств. Кроме того, мужчина является должником по оплате услуг ЖКХ на сумму около 400 тысяч рублей.

Следствие предполагает, что мотив организации убийства состоит в том, что юрист Чесноков в качестве финансового управляющего в деле о банкротстве продал 120-метровую квартиру ныне задержанного. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству.

Ранее мы писали, что суд арестовал мужчину, ударившего омоновца в голову на митинге 31 января в Петербурге.

Фото: Piter.TV