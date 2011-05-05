В Петербурге может стать банкротом крупная сеть магазинов электроинструментов

Долг компании составил 1,8 млрд рублей.

С петербургского рынка может уйти сеть магазинов электроинструментов "220 Вольт". Компания получила множество исков, а операционная система ритейлера обратилась в Арбитражный суд с требованием признать себя банкротом. Об этом сообщили на портале "Деловой Петербург".

С начала года компания задолжала крупную сумму перед банками и факторинговыми компаниями. К ней обратились с 230 исками на 1,8 млрд рублей.



Добавим, что торговая сеть насчитывает 256 магазинов. Из них 29 находятся в Петербурге и Ленобласти.



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