На торги под коммерческую застройку выставили более 11 гектаров земли в Шушарах

Начальная цена лота – 410 млн рублей. Заявки на участие принимают до 7 декабря.

Более 11 гектаров земли в Шушарах продадут под коммерческую застройку, сообщили в Российском аукционном доме (РАД).

В начале декабря РАД проведет торги по поручению "РостФинанса". Продавать будут непрофильное имущество банка – земельный участок, площадью 113,4 тыс. квадратных метров в Шушарах.

Речь идет об участке 496 на территории предприятия Шушары в Петербурге. Отмечается, что он находится недалеко от Outlet Village Пулково и располагается в 600 метрах от Пулковского шоссе.

Территорию могут застроить общественно-деловыми объектами и жилыми домами не выше 12 метров.

Лот оценили в 410 млн рублей. Заявки на участие принимают до 7 декабря.

Фото: Pxhere.com