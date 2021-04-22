Об убитом вице-губернаторе Петербурга Маневиче могут снять фильм

Он был вице-губернатором в 1996-1997 годах.

Сын бывшего вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, который был убит в 1997 году, сказал о том, что есть вероятность, что о его отце снимут фильм. Об этом узнал "Петербургский дневник".

По словам Артема Маневича, у него есть большой запас видеоматериалов. Это навело на мысль о том, что сделать фильм. Сын бывшего чиновника отметил, что многие люди уже согласились принять участие в проекте. Производство готовы запустить сразу же, если найдется хороший режиссер.

Михаил Маневич был убит 18 августа, ровно 25 лет назад. В него выстрелили, когда он ехал на машине вместе с женой по Невскому проспекту. На тот момент политику было 36 лет.

В 2013 году между улицей Рубинштейна и Щербаковым переулком в сквере имени Михаила Маневича был открыт памятник, посвященный бывшему вице-губернатору.

Фото: citywalls.ru