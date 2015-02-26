Адвокат спрогнозировала петербуржцам волну банкротств к осени

Эксперт считает, что такая ситуация будет связана с отменой моратория на возбуждение подобных процедур.

Отмена моратория на возбуждение процедур банкротства произойдет уже 1 октября 2022 года. Как считает адвокат Екатерина Михальская, именно в этот период многим петербуржцам придется столкнуться с непростой финансовой ситуацией. Об этом эксперт сообщила в интервью Neva.Today.

Судя по прогнозам, к осени число банкротов в городе будет расти по причине отмены ограничения. С несостоятельностью петербуржцев явление не связано, подчеркнула адвокат.

На эти цифры интересно будет смотреть еще через полгода, чтобы оценить тенденцию "обнищания" населения и бизнеса. Екатерина Михальская, адвокат

Ранее мы сообщили о том, что каждый второй житель Петербурга и Ленобласти находится в поиске подработки.

Фото: Piter.TV