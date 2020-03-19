Инфекцию в регион привез мужчина, который ранее путешествовал по Европе.

В Ивановской области выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили местные региональные чиновники "РИА Новостям".

Положительный результат на инфекцию показал анализ человека, вернувшегося из Европы. Известно, что медики направляли анализы в институт "Вектор" для уточнения диагноза. Около 11 утра 19 марта специалисты из Новосибирска подтвердили наличие коронавируса.

Медики Ивановской области рассказали, что пациент с инфекцией чувствует себя нормально. Его разместили в изолированном помещении в инфекционной больнице. По словам зараженного, он контактировал только со своей супругой.

В Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса.

