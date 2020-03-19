В Ивановской области выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили местные региональные чиновники "РИА Новостям".
Положительный результат на инфекцию показал анализ человека, вернувшегося из Европы. Известно, что медики направляли анализы в институт "Вектор" для уточнения диагноза. Около 11 утра 19 марта специалисты из Новосибирска подтвердили наличие коронавируса.
Медики Ивановской области рассказали, что пациент с инфекцией чувствует себя нормально. Его разместили в изолированном помещении в инфекционной больнице. По словам зараженного, он контактировал только со своей супругой.
В Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса.
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Ну теперь Иваново не только по количеству еженедельных чемпионов мира по каратэ, ушу, тэквондо, и по количеству торговых центров 1-е место в России занимать будет! Скоро по количеству коронавируса у больных Иваново так же станет Чемпионом Мира. Если верить Ивановскому телевидению.
Ты забыл добавить всепропало
пусть сидят за границей,чего прутся в Россию,притаскивают всякую заразу,не сидят на месте..а другие страдают из за идиотов