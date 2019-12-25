В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

О низких данных за две недели сообщил Департамент гражданской защиты Италии.

Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели. Как сообщило агентство ANSA со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии, за сутки 5 апреля число погибших выросло на 525 человек и достигло 15887 жертв.

Отметим, что общее число случаев заражения коронавирусом в Италии составило 128 948 человек.

Ранее мы сообщали о том, что Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией по распространению коронавируса в мире. Монарх заявила, что время бросает вызов – сейчас наступает время потрясений, которое приносит горе, финансовые трудности и сложности в повседневной жизни.

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