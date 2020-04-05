Королева Елизавета II обратилась к нации из-за ситуации с коронавирусом

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией по распространению коронавируса в мире. Монарх заявила, что время бросает вызов – сейчас наступает время потрясений, которое приносит горе, финансовые трудности и сложности в повседневной жизни.
Елизавета II поблагодарила врачей и специалистов, сражающихся с эпидемией коронавируса в Национальной системе здравоохранения. Королева отметила, что страна преодолеет вспышку коронавируса, если останется решительной перед лицом изоляции и самоизоляции. Она отблагодарила тех, кто согласно предписаниям властей остается дома, чтобы снизить риск распространения инфекции.
Ранее мы сообщали о том, что королева Англии Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках. Данная мера предосторожности связана с распространяющимися вспышками коронавируса.
Видео: YouTube / The Royal Family
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