Королева Елизавета II обратилась к нации из-за ситуации с коронавирусом

Глава престола призвала британцев сохранять решимость и чувство юмора.

Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией по распространению коронавируса в мире. Монарх заявила, что время бросает вызов – сейчас наступает время потрясений, которое приносит горе, финансовые трудности и сложности в повседневной жизни.

Елизавета II поблагодарила врачей и специалистов, сражающихся с эпидемией коронавируса в Национальной системе здравоохранения. Королева отметила, что страна преодолеет вспышку коронавируса, если останется решительной перед лицом изоляции и самоизоляции. Она отблагодарила тех, кто согласно предписаниям властей остается дома, чтобы снизить риск распространения инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что королева Англии Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках. Данная мера предосторожности связана с распространяющимися вспышками коронавируса.

Видео: YouTube / The Royal Family