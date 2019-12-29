Причиной могла стать профилактика коронавируса.

Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках. Данная мера предосторожности связана с распространяющимися вспышками коронавируса. Фотографиями с мероприятия поделились в Press Association.

Церемонию по награждению в Букингемском дворце монарх решила не отменять. Из рук королевы актриса Уэнди Крейг получила крест командора Ордена британской империи. Награду королева прикрепила к лацкану своей подданной.

Журналисты назвали "разумной предосторожностью" действия Елизаветы II. Они напомнили, что до 94-го дня рождения главы государства остается всего шесть недель. При этом именно пожилые люди больше всего подвержены инфекции, пришедшей из Китая. Сейчас в Великобритании зарегистрирован 51 пациент с коронавирусом. Большинство из них находятся в Англии, остальные - в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.

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Фото: Dominic Lipinski/PA via AP

