Елизавета рассказала, как поступить в престижный вуз без блата.

Дочь Пескова порассуждала о мажорах и золотой молодежи в России. Елизавета опубликовала большой пост в своем аккаунте в Instagram. Студентка МГИМО заявила, что мнение о доступности образования в лучших вузах только для богатых абсурдно. Она напомнила, что получала диплом бакалавра в обычной бизнес-школе во Франции. В поступлении девушке не помогали никакие связи, а сделать это было не так уж и сложно. При этом Пескова училась на платном.

На нашем факультете вообще речи о "мажорстве" и каких-то проплаченных сессиях и быть не может заметила Елизавета

Она посоветовала абитуриентам из простых семей хорошо готовиться к вступительным экзаменам. Это также откроет возможности к обучению по обмену.

Ранее дочь Пескова назвала источник "конкретного беспредела" в России.

Фото и видео: Instagram/lisa_peskova