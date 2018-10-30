Дочь Пескова порассуждала о мажорах и золотой молодежи в России. Елизавета опубликовала большой пост в своем аккаунте в Instagram. Студентка МГИМО заявила, что мнение о доступности образования в лучших вузах только для богатых абсурдно. Она напомнила, что получала диплом бакалавра в обычной бизнес-школе во Франции. В поступлении девушке не помогали никакие связи, а сделать это было не так уж и сложно. При этом Пескова училась на платном.
На нашем факультете вообще речи о "мажорстве" и каких-то проплаченных сессиях и быть не может
заметила Елизавета
Она посоветовала абитуриентам из простых семей хорошо готовиться к вступительным экзаменам. Это также откроет возможности к обучению по обмену.
Ранее дочь Пескова назвала источник "конкретного беспредела" в России.
Фото и видео: Instagram/lisa_peskova
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