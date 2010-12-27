Петербуржца на Porsche задержали из-за "голых" танцев в центре города. Об этом сообщает 78.ru.
Нарушителя удалось нати благодаря видео, которое он разместил на своей странице в Instagram. На кадрах красуется идеальными формами молодая особа. И все бы ничего, но молодой человек решил снять мини-клип посреди движения на Невском проспекте.
А чем вы занимаетесь когда красный свет 90 секунд?
пишет молодой человек
Судя по страничке 24-летнего петербуржца, такого рода "клипы" являются стилем его жизни. У молодого человека около 36,5 тысяч подписчиков.
Известно, что в отношении представителя "золотой молодежи" правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские хулиганы избили семейную пару из-за сделанного замечания
Фото:Pixabay, shvaiko/instagram