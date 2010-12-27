Нарушителя удалось разыскать по ролику, который он разместил на своей странице в Instagram.

Петербуржца на Porsche задержали из-за "голых" танцев в центре города. Об этом сообщает 78.ru.

Нарушителя удалось нати благодаря видео, которое он разместил на своей странице в Instagram. На кадрах красуется идеальными формами молодая особа. И все бы ничего, но молодой человек решил снять мини-клип посреди движения на Невском проспекте.

А чем вы занимаетесь когда красный свет 90 секунд? пишет молодой человек

Судя по страничке 24-летнего петербуржца, такого рода "клипы" являются стилем его жизни. У молодого человека около 36,5 тысяч подписчиков.

Известно, что в отношении представителя "золотой молодежи" правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях.

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Фото:Pixabay, shvaiko/instagram