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На Невском проспекте "золотые детки" разбрасывали сотни долларов в "лицо" прохожим

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Группа молодых людей на дорогой иномарке каталась по Невскому проспекту, попутно выбрасывая сотни долларов в окно.

В центре Петербурга группа мажоров буквально спустила "деньги на ветер". Прямо на ходу молодые люди выкидывали сотни фальшивых долларов, попутно напевая песню Тимати и Егора Крида "Гучи". 

Паша Дуров кидал 5 тысячные на Невский? Хах, держите сотни долларов, людишки, так подписали видео в Instagram 

Стоит отметить, что в машине "золотой" иномарки находилось около 4-х человек. Возможно, что среди щедрых молодых людей есть несовершеннолетние. 

Напомним, что в далеком 2012 году основатель социальной сети "Вконтакте" Павел Дуров устроил нечто подобное на Невском проспекте. Однако, в руках Павла были только пятитысячные купюры. Правда, акция от создателя "Вконтакте" была куда более приятной, ведь в отличие от мажоров, купюры номиналом в 5 тысяч рублей были настоящими. 

Видео: richrussiankids/ Instagram 

 

 




     
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Теги: деньги , золотая молодежь , мажоры
Категории: Лента новостей Новости СПб

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