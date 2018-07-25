На Невском проспекте "золотые детки" разбрасывали сотни долларов в "лицо" прохожим

Группа молодых людей на дорогой иномарке каталась по Невскому проспекту, попутно выбрасывая сотни долларов в окно.

В центре Петербурга группа мажоров буквально спустила "деньги на ветер". Прямо на ходу молодые люди выкидывали сотни фальшивых долларов, попутно напевая песню Тимати и Егора Крида "Гучи".

Паша Дуров кидал 5 тысячные на Невский? Хах, держите сотни долларов, людишки, так подписали видео в Instagram

Стоит отметить, что в машине "золотой" иномарки находилось около 4-х человек. Возможно, что среди щедрых молодых людей есть несовершеннолетние.

Напомним, что в далеком 2012 году основатель социальной сети "Вконтакте" Павел Дуров устроил нечто подобное на Невском проспекте. Однако, в руках Павла были только пятитысячные купюры. Правда, акция от создателя "Вконтакте" была куда более приятной, ведь в отличие от мажоров, купюры номиналом в 5 тысяч рублей были настоящими.

Видео: richrussiankids/ Instagram







