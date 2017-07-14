Петербургские хулиганы избили семейную пару из-за сделанного замечания

Теперь супруги находятся в больнице.

В минувшие выходные двое неизвестных избили семейную пару. Об этом сообщают "АиФ-Петербург".

В настоящее время по данному факт проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию участников избиения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу

Инцидент произошел возле дома 49 на Юнтоловском проспекте. Конфликт возник из-за сделанного замечания в адрес мужчин, которые облегчались на двери салона красоты и ресторана.

На данный момент супруги находятся в больнице.

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Фото:Piter.TV