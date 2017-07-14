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Петербургские хулиганы избили семейную пару из-за сделанного замечания
Сегодня, 18:28
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IRINA_CHALKINA
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Петербургские хулиганы избили семейную пару из-за сделанного замечания

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Теперь супруги находятся в больнице.

В минувшие выходные двое неизвестных избили семейную пару. Об этом сообщают "АиФ-Петербург".

В настоящее время по данному факт проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию участников избиения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

сообщают в пресс-службе  ГУ МВД России по Петербургу

Инцидент произошел возле дома 49 на Юнтоловском проспекте. Конфликт возник из-за сделанного замечания в адрес мужчин, которые облегчались на двери салона красоты и ресторана. 

На данный момент супруги находятся в больнице. 

Ранее мы сообщали о том, что пенсионера приговорили к тюремному сроку за распространение фальшивых купюр

Фото:Piter.TV

 

 

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Теги: изибиение , хулиганы избили пару , юнтоловский проспект
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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