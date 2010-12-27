Пенсионера приговорили к тюремному сроку за распространение фальшивых купюр

Мужчина полностью признал свою вину.

Суд Санкт-Петербурга признал виновным пенсионера, который распространял на территории города поддельные пятитысячные купюры, сообщает 30 октября пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, осужденный в 2018 году, предложил приятелю разменять имеющиеся у него доллары на рубли, но вместо настоящих денег отдал потерпевшему 20 тысяч поддельных русских рублей.

Пенсионер признал свою вину в зале зуда. Поскольку он до этого находился на испытательном сроке по предыдущему приговору суд, то в этот раз был приговорен к 3 годам и 4 месяцем лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Нижегородской области мать заказала убийство своего сына за 150 тысяч рублей.

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