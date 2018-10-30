В Нижегородской области мать заказала убийство своего сына за 150 тысяч рублей

Появились подробности уголовного дела.

В одном из сел Нижегородской области женщина заказала убийство своего родного сына.

В сентябре нынешнего года 52-летняя жительница Уренского района заказала убийство своего 32-летнего сына. В киллеры она собиралась нанять другого местного жителя, которому за работу предлагала 150 тысяч рублей, замаскировав убийство под передозировку наркотиками. Мужчина обратился в полицию, согласившись принять участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление готовящегося женщиной преступления, а также её возможных соучастников.

26 октября после получения от сотрудников полиции подтверждение о смерти сына, женщина передала "киллеру" 75 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "организация покушения на убийство за вознаграждение".

В настоящее время следователи СК выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. СУ СК РФ по Нижегородской области

Расследование уголовного дела продолжается.