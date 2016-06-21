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Возле Крестовского острова "золотая молодежь" на яхте врезалась в теплоход
Сегодня, 17:31
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Alena_Zinovieva
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Возле Крестовского острова "золотая молодежь" на яхте врезалась в теплоход

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Следователи разбираются в обстоятельствах дела.

Сегодня днем возле Крестовского острова произошла водная авария. По словам очевидцев, "золотая молодежь" на парусной яхте врезалась в теплоход. Об этом сообщает Петербургский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления СК России.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Известно, что пострадавших в водной аварии нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах дела.

Ранее мы писали, что в Колпино водитель иномарки сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе.

Фото: pixabay.com

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Теги: водная авария , золотая молодежь , яхта врезалась в теплоход
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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