Возле Крестовского острова "золотая молодежь" на яхте врезалась в теплоход

Следователи разбираются в обстоятельствах дела.

Сегодня днем возле Крестовского острова произошла водная авария. По словам очевидцев, "золотая молодежь" на парусной яхте врезалась в теплоход. Об этом сообщает Петербургский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления СК России.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Известно, что пострадавших в водной аварии нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах дела.

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