Трое погибли при столкновении катера с кораблём на Ангаре под Иркутском

В результате инцидента в районе Листвянки один человек получил травмы, ведётся поиск ещё одного пассажира.

В акватории реки Ангара в районе поселка Листвянка вечером в пятницу произошло столкновение скоростного катера "FR25" с кораблём "Ярославец". По предварительным данным, на борту катера находились пять человек. В результате инцидента трое пассажиров погибли, один получил травмы. Об этом сообщают МЧС региона.

На месте развернуты масштабные поисково-спасательные работы с привлечением 16 специалистов и пяти единиц техники. В операции задействованы сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области, Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте. Основная задача — найти ещё одного пассажира катера, который числится пропавшим без вести.

По предварительной информации, девять человек, находившихся на борту корабля "Ярославец", не пострадали. Обстоятельства и причины столкновения выясняются.

