Рабочий погиб при падении во время ремонта кровли в Колпино

Трагедия произошла из-за грубых нарушений требований охраны труда.

Смертельный несчастный случай произошел на одном из производственных объектов в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает Северо-Западная межрегиональная территориальная государственная инспекция труда, рабочий погиб при падении с высоты 27 метров во время демонтажа кровли.

Инцидент произошел в пятницу около 22:00. По предварительным данным, трагедия стала следствием множественных нарушений требований охраны труда. Проемы, в которые могли упасть работники, не были закрыты, ограждены или обозначены знаками безопасности. Работодатель допустил сотрудника к работе, не убедившись в исправности средств индивидуальной защиты, отметили в ведомстве.

Среди других нарушений — неполное окрашивание ограждений в сигнальные цвета, отсутствие постоянных ограждающих конструкций и закрытий для технологических отверстий. Погибший работал монтажником у генподрядчика — одной из строительных компаний. Заказчиком работ выступает филиал крупного машиностроительного предприятия. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

