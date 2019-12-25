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На проспекте Ветеранов рабочий-каменщик упал с 5-ого этажа во время работы
Сегодня, 13:12
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ruzannar

На проспекте Ветеранов рабочий-каменщик упал с 5-ого этажа во время работы

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Мужчина приехал в Россию на заработки из Узбекситана.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 мая в полицию поступило заявление от охранника строительного объекта.

Он рассказал, что у д. 171 по пр. Ветеранов упал каменщик с 5 этажа строящегося здания.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и  установили, что около 11 утра на территории строительной площадки ЖК "Английская Миля" погиб мужчина после падения с высоты.

Известно, что рабочий  был гражданином Узбекистана. В Россию приехал в январе 2020 года на заработки.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге госпитализировали ребёнка после падения с дерева.

Фото: Pixabay

Теги: гибель на стройплощадке, падение с высоты, рабочий погиб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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