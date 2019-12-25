На проспекте Ветеранов рабочий-каменщик упал с 5-ого этажа во время работы

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 мая в полицию поступило заявление от охранника строительного объекта.
Он рассказал, что у д. 171 по пр. Ветеранов упал каменщик с 5 этажа строящегося здания.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что около 11 утра на территории строительной площадки ЖК "Английская Миля" погиб мужчина после падения с высоты.
Известно, что рабочий был гражданином Узбекистана. В Россию приехал в январе 2020 года на заработки.
Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге госпитализировали ребёнка после падения с дерева.
Фото: Pixabay
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