На проспекте Ветеранов рабочий-каменщик упал с 5-ого этажа во время работы

Мужчина приехал в Россию на заработки из Узбекситана.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 мая в полицию поступило заявление от охранника строительного объекта.

Он рассказал, что у д. 171 по пр. Ветеранов упал каменщик с 5 этажа строящегося здания.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что около 11 утра на территории строительной площадки ЖК "Английская Миля" погиб мужчина после падения с высоты.

Известно, что рабочий был гражданином Узбекистана. В Россию приехал в январе 2020 года на заработки.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

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Фото: Pixabay