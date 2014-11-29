На стройке в Шушарах мигранта убило током

Транспортное средство во время разгрузки щебня зацепилось кузовом за линию высоковольтных проводов.

На строительном объекте в Шушарах в Петербурге погиб приезжий рабочий. Мужчину ударило током.

По информации "Фонтанки", трагедия произошла накануне на Школьной улице, скончался 35-летний мигрант. Он прикоснулся к двери грузовика Scania и упал. Выяснилось, что транспортное средство во время разгрузки щебня зацепилось кузовом за линию высоковольтных проводов.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, начата проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины у Большого Ижорского моста в 2014 году. Преступником оказался 40-летний рецидивист.

Фото: Piter.TV