На стройке в Шушарах мигранта убило током
Сегодня, 9:25
Транспортное средство во время разгрузки щебня зацепилось кузовом за линию высоковольтных проводов.

На строительном объекте в Шушарах в Петербурге погиб приезжий рабочий. Мужчину ударило током. 

По информации "Фонтанки", трагедия произошла накануне на Школьной улице, скончался 35-летний мигрант. Он прикоснулся к двери грузовика Scania и упал. Выяснилось, что транспортное средство во время разгрузки щебня зацепилось кузовом за линию высоковольтных проводов. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, начата проверка. 

Фото: Piter.TV 

