На стройке в Шушарах мигранта убило током

На строительном объекте в Шушарах в Петербурге погиб приезжий рабочий. Мужчину ударило током.
По информации "Фонтанки", трагедия произошла накануне на Школьной улице, скончался 35-летний мигрант. Он прикоснулся к двери грузовика Scania и упал. Выяснилось, что транспортное средство во время разгрузки щебня зацепилось кузовом за линию высоковольтных проводов.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются, начата проверка.
Фото: Piter.TV
