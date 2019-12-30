Дочь Пескова назвала источник "конкретного беспредела" в России

Елизавета отметила, что он идет от правоохранительных органов.

Старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета назвала источник "конкретного беспредела" в России. В интервью журналу Forbes девушка заявила, что он исходит от правоохранительных органов.

В пример Елизавета привела митинги "желтых жилетов" в Париже и протесты в Москве летом 2019 года. По ее словам, в отличие от России во Франции "беспредел" идет от самих митингующих. Дочь пресс-секретаря отметила, что у французов требования были экономическими, в свою очередь у россиян они политические. Девушка считает, что во Франции действуют без определенной схемы действий, они хотят "смахнуть все рукой со стола" и "просто разрушить". В отличие от них граждане РФ себя "институционализируют" и "стремятся принять участие во власти".

Напомним, 5 декабря 2019 года во Франции начались забастовки против пенсионной реформы. Акции протеста сопровождаются столкновениями с полицейскими. В июле и августе 2019 года митинги также прошли в Москве. Поводом для них стал отказ от регистрации на выборы депутатов Мосгордумы сразу нескольким депутатам. Во время акции 27 июля стражи порядка задержали более 1350 человек.

Ранее Путин высказался по поводу уличных протестов и брошенных в полицию стаканчиков.