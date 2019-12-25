С 24 декабря по стране действует общенациональный карантин.

В Италии вступил в силу рождественский локдаун. С 24 декабря по стране вводится общенациональный карантин. Об этом сообщается на официальном сайте правительства. Ограничительные меры запрещают передвижение местного населения без крайней необходимости. Не работают магазины, рестораны, бары. Заведения общепита могут обслуживать клиентов исключительно на вынос.

Чиновники рекомендовали населению страны приглашать на праздничные мероприятия не больше двух взрослых. Их могут сопровождать дети в возрасте до 14 лет. Массовые мероприятия запрещены на городских площадях.

Напомним, что "красная зона" в Италии будет действовать до 6 января 2021 года. Послабления предусмотрены на 28-30 декабря, а также 4 января. Ранее Италия планировала открыть горнолыжные курорты с 7 января. Однако сейчас правительство рассматривает возможность переноса даты на конец первого месяца следующего года.

Рождественский вертеп у Казанского собора рассчитан на петербургскую погоду.

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