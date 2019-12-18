Рождественский вертеп у Казанского собора рассчитан на петербургскую погоду

Вертеп демонтируют после 15 января.

В воскресенье, 20 декабря, в Петербурге установили Рождественский вертеп. Отмечается, что инсталляцию решили не менять: горожане и гости Северной столицы увидят вертеп таким же, каким он был в предыдущие годы.

В большом снежном шаре показана сцена Рождества Христова. Композиции появились в XIII веке в Италии и считались наглядным воплощением Библии. Вертеп изготовлен по специальной технологии, которая учитывает уличные условия с учетом нестабильных температур города.

Рождественский вертеп считается наглядной Библией. Напомним, католический праздник отмечают в ночь с 24 на 25 декабря. У христиан Рождество наступит 7 января.

Ранее мы писали, что на главной елке Петербурга появились игрушки в стиле ретро.

Фото: "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"