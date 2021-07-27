В Италии выпал град размером с яблоко

Непогода стала причиной ДТП и нарушения целостности крыш зданий.

На центральную итальянскую область Эмилия-Романья обрушился град размером с яблоко. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на итальянскую ежедневную газету il Fatto Quotidiano.

По данным СМИ, вследствие непогоды было перекрыто движение на главной итальянской автостраде А1 в районе Пармы. Очевидцы публикуют в социальных сетях ролики, на которых видно, как град разбивает автомобильные стекла и оставляет вмятины на кузове машин.

Отмечается, что падение града сопровождается шквалистым ветром и сильным дождем. Порывы ветра срывают крыши домов, черепицу и деревянную облицовку.

Полиция сообщает о возникновении нескольких дорожно-транспортных происшествий на центральных дорогах города.

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Видео: Youtube/Unbelievable Events