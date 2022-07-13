Водители недовольны рассмотрением проекта о допуске на рынок крупных корпораций.

В Италии таксисты протестуют против законопроекта о либерализации рынка пассажирских перевозок. Соответствующей информацией поделились журналисты "РИА Новостей", находящиеся на месте событий в столице. Корреспонденты отметили, что демонстрация протестующих водителей проводится на одной из центральных улиц Рима. Активисты собрались около правительственного здания (дворца Куинджи). Митинг имеет стихийный характер. Из-за мероприятия фиксируется затрудненное движение транспорта.

Правоохранительным службам пришлось перекрыть ближайшие к акции улицы, а также изменить маршруты следования общественного транспорта. Активисты скандируют антиправительственные лозунги, направленные на отказ от законопроекта по перевозкам.

Напомним, что местный парламент обсуждает законопроект по вопросу конкуренции. Одно из нововведений предполагает, что в Италии будут развиваться технологические платформы, а также происходить дерегуляризация рынка. Власти страны планируют таким образом продвинуть в сектор перевозок конкуренцию. Сами таксисты обеспокоены тем, что закон навредит мелким перевозчикам, так как в отрасль придут крупные корпорации.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости