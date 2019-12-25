Водитель социального такси, избивший женщину-инвалида в Петербурге, получил условный срок

Также нападавший заплатит штраф в размере 50 тыс. рублей.

После нападения на пассажирку-инвалида, водитель социального такси из Петербурга получил условный срок и штраф в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Таксист подвозил женщину от поликлиники до дома. Судя по показаниям свидетелей, дебошир плюнул пострадавшей в лицо и ударил ее о дверь машины. Врачи диагностировали у пассажирки множественные ушибы.

Также очевидцы сообщили, что водитель оказывал сопротивление тем, кто поспешил на помощь женщине.

Ранее мы сообщили о том, что водитель иномарки стрелял в петербурженку на улице Хошимина.

Фото: Piter.TV