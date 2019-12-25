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Водитель социального такси, избивший женщину-инвалида в Петербурге, получил условный срок
Сегодня, 12:36
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Водитель социального такси, избивший женщину-инвалида в Петербурге, получил условный срок

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Также нападавший заплатит штраф в размере 50 тыс. рублей.

После нападения на пассажирку-инвалида, водитель социального такси из Петербурга получил условный срок и штраф в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города. 

Таксист подвозил женщину от поликлиники до дома. Судя по показаниям свидетелей, дебошир плюнул пострадавшей в лицо и ударил ее о дверь машины. Врачи диагностировали у пассажирки множественные ушибы.

Также очевидцы сообщили, что водитель оказывал сопротивление тем, кто поспешил на помощь женщине. 

Ранее мы сообщили о том, что водитель иномарки стрелял в петербурженку на улице Хошимина.

Фото: Piter.TV

Теги: избиение, инвалид, санкт-петербург, социальное такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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