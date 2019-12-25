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Водитель иномарки стрелял в петербурженку на улице Хошимина
Сегодня, 10:18
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Водитель иномарки стрелял в петербурженку на улице Хошимина

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Женщине не потребовалась помощь медиков.

На перекрестке улицы Хошимина и Выборгского шоссе в Петербурге прогремела стрельба. Полицейские задержали на месте безработного мужчину, который целился в петербурженку из пистолета, находясь за рулем иномарки. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратилась сама женщина. Она сообщила о конфликте, произошедшем между ней и водителем синего Renault Sandero. После выстрела медицинская помощь пострадавшей не потребовалась. 

Задержанного отпустили после допроса. Также у него изъяли аэрозольный пистолет "Добрыня". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге полицейские задержали подозреваемых, которые снимали в порно девочек-подростков.

Фото: Piter.TV

Теги: выборгский район, санкт-петербург, стрельба, улица хошимина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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