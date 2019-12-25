Водитель иномарки стрелял в петербурженку на улице Хошимина

Женщине не потребовалась помощь медиков.

На перекрестке улицы Хошимина и Выборгского шоссе в Петербурге прогремела стрельба. Полицейские задержали на месте безработного мужчину, который целился в петербурженку из пистолета, находясь за рулем иномарки. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратилась сама женщина. Она сообщила о конфликте, произошедшем между ней и водителем синего Renault Sandero. После выстрела медицинская помощь пострадавшей не потребовалась.

Задержанного отпустили после допроса. Также у него изъяли аэрозольный пистолет "Добрыня". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге полицейские задержали подозреваемых, которые снимали в порно девочек-подростков.

Фото: Piter.TV