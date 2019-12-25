В Петербурге полицейские задержали подозреваемых, которые снимали в порно девочек-подростков

По предварительной информации, с лета 2018 года по осень 2021 года они заставляли обнажаться на камеру трех сестер. На данный момент им 11, 13 и 14 лет.

Полицейские задержали пенсионера и неработающую жительницу Приморского района по подозрению в создании порноматериалов с тремя несовершеннолетними девочками. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейские выяснили, что студия для съемок порнофильмов с несовершеннолетними существовала более трех лет. Подозреваемых организаторов (43-летнюю женщину и 73-летнего мужчину) задержали накануне.

По предварительной информации, с лета 2018 года по осень 2021 года они заставляли обнажаться на камеру трех сестер. На данный момент им 11, 13 и 14 лет. Сами подозреваемые также обнажались и показывали девочкам свои половые органы. Съемки проходили в квартире на Мебельной улице и еще в нескольких локациях. Кадры и ролики размещали в интернете.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии" и "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее семилетняя петербурженка пожаловалась маме, что в санатории сверстницы трогали её за гениталии.

Фото: Piter.tv