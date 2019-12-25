Семилетняя петербурженка пожаловалась маме, что в санатории сверстницы трогали её за гениталии

Правоохранительным органами проводится проверка.

Семилетняя девочка после отдыха в санатории в Курортном районе пожаловалась маме сексуальное насилие в её отношении. Об этом стало известно Piter.tv.

Маме показались странными рассказы дочери, поэтому она повела ребёнка к врачу. Из поликлиники ребенка увезли в больницу. Из обоих медучреждений в полицию поступили сообщения о возможном сексуальном насилии.

По предварительной информации, сама девочка рассказала, что в санатории две сверстницы трогали её за гениталии. Проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Ленобласти родители шесть лет насиловали дочь и снимали с ней порно.

Фото: Piter.tv