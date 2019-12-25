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Семилетняя петербурженка пожаловалась маме, что в санатории сверстницы трогали её за гениталии
Сегодня, 9:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Семилетняя петербурженка пожаловалась маме, что в санатории сверстницы трогали её за гениталии

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Правоохранительным органами проводится проверка.

Семилетняя девочка после отдыха в санатории в Курортном районе пожаловалась маме сексуальное насилие в её отношении. Об этом стало известно Piter.tv.

Маме показались странными рассказы дочери, поэтому она повела ребёнка к врачу. Из поликлиники ребенка увезли в больницу. Из обоих медучреждений в полицию поступили сообщения о возможном сексуальном насилии.

По предварительной информации, сама девочка рассказала, что в санатории две сверстницы трогали её за гениталии. Проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Ленобласти родители шесть лет насиловали дочь и снимали с ней порно.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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