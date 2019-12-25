В Ленобласти родители шесть лет насиловали дочь и снимали с ней порно

Также следствием установлены факты неисполнения обязанностей по воспитанию пятерых детей, находившихся у них на иждивении.

Правоохранительные органы завершили расследование резонансного дела о педофилии в городе Кировск Ленинградской области. Родители на протяжении шести лет насиловали свою дочь и снимали с ней порно. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Следствием установлено, что на протяжении шести лет семейная пара насиловала малолетнюю девочку, которой на протяжении этого периода было от 5 до 11 лет. Супруги фотографировали весь процесс и распространяли их в интернете. Также следствием установлены факты неисполнения обязанностей по воспитанию пятерых детей, находившихся у них на иждивении.

По уголовному делу выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, была проанализирована вся переписка семейной пары и круга их общения за 6 лет. Объем уголовного дела составил 35 томов.

Супруги были лишены родительских прав, а пятеро детей направлены в центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Ленобласти для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv