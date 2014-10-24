В Италии снесли конфискованный у мафии дом

На уничтожение дома потратили 400 кг тротила.

В Италии снесли конфискованный у мафии шестиэтажный дом. Об этом сообщается на сайте региона Калабрия, где находилось здание.

Дом принадлежал мафиозной группировке "ндрангета", пока в 2007 году на него не наложили арест в рамках операции "Свободная площадь". Его использовали как мебельную фабрику. С 2012-го здание перешло в распоряжение госказны и с тех пор не использовалось. На уничтожение дома потратили 400 кг тротила.

Ранее Маск заявил, что климатические изменения не угрожают человечеству гибелью.

Видео: Telegram / РИА Новости