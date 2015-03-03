Маск заявил, что климатические изменения не угрожают человечеству гибелью

Бизнесмен призвал сократить в ближайшие десятилетия углеродные выбросы.

Американский миллиардер Илон, основатель компаний SpaceX и Tesla Маск заявил, что климатические изменения не угрожают человечеству уничтожением, а переход к устойчивой энергетической системе будет постепенным. Такое мнение бизнесмен огласил участникам мероприятия в Риме, проводимом одной из местных правящих партий в поддержку премьер-министра Джорджи Мелони. Гость встречи заметил, что видит перспективы в долгосрочном плане, однако в краткосрочном периоде такие угрозы остаются лишь преувеличением.

Все мы извлекаем углерод из земли и выбрасываем его в атмосферу и в море. Именно это приводит к загрязнению, и если это продолжится, в конце будут климатические изменения. Разумным подходом будет сократить выбросы десятков миллиардов углерода. Илон Маск, предприниматель

Иностранец подчеркнул, что не считает, что общество должно научиться обходиться без нефти и ископаемых видов топлива, так как использовать эти виды энергии требуют среднесрочные и краткосрочные планы.

Маск заявил рекламодателям, что его не получится шантажировать.

Фото и видео: YouTube / The Independent