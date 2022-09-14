Маск заявил рекламодателям, что его не получится шантажировать

Предприниматель заметил, что рекламодатели творят в мире зло.

Американский бизнесмен, миллиардер, основатель компаний SpaceX, Tesla и владелец социальной сети X (ранее известной аудитории как Twitter) Илон Маск заявил, что компании и рекламодатели, отказавшиеся от сотрудничества после скандальных слов предпринимателя о евреях не смогут его шантажировать. Спикер сообщил об этом зрителям на официальном мероприятии, организованного местной газетой The New York Times. Гость шоу решил не стесняться в выражениях, повторив свой призыв в нецензурно формулировке.

Не рекламируйте. Кто-то пытается шантажировать меня рекламой и деньгами? Пошли вы. Илон Маск, бизнесмен США

Илон Маск заметил, что если американская соцсеть разрушит бойкот рекламодателей, то общественность и аудитория возложит именно на этих людей ответственность за это. Он послал тех, кто думает лишь о том, что делают зло, но при этом думают о том, как бы им выглядеть хорошо в глазах населения.

Маск опасается, с какой скоростью развивается искусственный интеллект.

Фото и видео: YouTube / Matt Pocius on Tesla Stock & Money