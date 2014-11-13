В случае неудачи адвокатов украинец Сергей Кузнецов будет отправлен в Германию.

Верховный кассационный суд Италии в среду, 19 ноября, рассмотрит апелляцию украинского гражданина Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на российских нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в 2022 году. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на адвоката иностранца Николу Канестрини. Речь идет о том, что сторона защиты хочет обжаловать вопрос экстрадиции фигуранта расследования на территорию Германии. Утром будет представлена позиция защиты в верховной инстанции страны. Решение по теме можно ожидать вечером. В случае отмены постановления делопроизводство будет возобновлено в Апелляционном суде Болоньи. В противном случае передача Сергея Кузнецова Берину может состояться в течение десяти дней.

Напомним, что ранее Канестрини говорил, что защита Сергея Кузнецова приводит семь доводов для отмены решения, в том числе якобы политический характер дела, процессуальные нарушения и иммунитет подсудимого как бывшего военнослужащего, работавшего по указанию начальства.

