  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках"
Сегодня, 11:30
131
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Италии рассмотрят апелляцию обвиняемого в терактах на "Северных потоках"

0 0

В случае неудачи адвокатов украинец Сергей Кузнецов будет отправлен в Германию.

Верховный кассационный суд Италии в среду, 19 ноября, рассмотрит апелляцию украинского гражданина Сергея Кузнецова, обвиняемого в совершении терактов на российских нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в 2022 году. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на адвоката иностранца Николу Канестрини. Речь идет о том, что сторона защиты хочет обжаловать вопрос экстрадиции фигуранта расследования на территорию Германии. Утром будет представлена позиция  защиты в верховной инстанции страны. Решение по теме можно ожидать вечером. В случае отмены постановления делопроизводство будет возобновлено в Апелляционном суде Болоньи. В противном случае передача Сергея Кузнецова Берину может состояться в течение десяти дней.

Напомним, что ранее Канестрини говорил, что защита  Сергея Кузнецова приводит семь доводов для отмены решения, в том числе якобы политический характер дела, процессуальные нарушения и иммунитет подсудимого как бывшего военнослужащего, работавшего по указанию начальства.

В ФРГ оценили важность сотрудничества с Россией по "Северному Потоку — 2".

Фото: иностранная газета Open

Теги: италия, северный поток, северный поток-2, сергей кузнецов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии