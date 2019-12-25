Ученые нашли РКН-коронавируса в Милане и Турине в декабре 2019 года.

В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе. Представители Высшего института здоровья рассказали, что COVID-19 присутствовал в сточных водах Милана и Турина еще в декабре 2019 года. Ученые исследовали 40 образцов, собранных в период с октября прошлого года по февраль 2020 года.

Результаты, которые были подтверждены в двух разных лабораториях, показали наличие РНК коронавируса заявление итальянских специалистов

Эксперты подтвердили, что инфекция также присутствовала в сточных водах Болоньи, образцы которых были взяты 29 января 2020 года. Сотрудник института Джузеппина Ла Роза добавила, что вирус обнаружен в материале, который был взят и в феврале.

Данное исследование ставит под сомнение общепринятую хронологию распространения коронавируса в Европе.

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