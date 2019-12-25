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В Италии потребовали от ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций
Сегодня, 11:56
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В Италии потребовали от ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций

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По словам лидера местной партии, он поддерживает санкции против России, но не считает их эффективными.

В Италии потребовали от ЕС возместить расходы из-за антироссийских санкций. Об этом заявил глава партии "Лига" Маттео Сальвини в эфире RTL.

По его словам, ЕС должен поступить так же, как это было в пандемию коронавируса. Сальвини уточнил, что союз должен поставить щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи. Он подчеркнул, что в противном случае Италия рискует миллионом рабочих мест в сентябре.

Также лидер партии заявил, что поддерживает санкции против России, но не считает их эффективными.

Ранее в Венгрии заявили о катастрофической ситуации в Европе из-за Украины.

Видео: YouTube / decode39

Теги: евросоюз, италия, маттео сальвини, расходы, россия, санкции
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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