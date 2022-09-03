Петер Сийярто рассказал о том, что обычные люди платят за ошибки руководства ЕС.

В Венгрии заявили о катастрофической ситуации в Европе из-за Украины. В рамках пресс-конференции на саммите Open Balkan глава министерства иностранных дел Будапешта Петер Сийярто уточнил, что политические руководители стран Евросоюза не смогли помешать ситуации, при которой последствия украинского кризиса вызвали ослабление региона. По мнению чиновника, обычным европейским гражданам приходится платить "цену войны" за действия лидеров ЕС, за которые простые жители не несут никакой ответственности.

Последствия войны на Украине, то есть разрушительный кризис энергоснабжения, создали все условия в Европе, которые привели к катастрофическому ослаблению Европы… Правда в том, что руководители ЕС не смогли помешать. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Эксперт полагает, что приоритетом для ЕС должна стать политика расширения регионального содружества, так как Евросоюз нуждается в Западных Балканах. Петер Сийярто напомнил о том, что интеграция стран поможет снизить уровень давления на энергетическую безопасность по южному и восточному направлениям.

МИД Венгрии назвал "Турецкий поток" последним надежным маршрутом поставок газа в Европу.

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